La lutte contre l’exercice illégal de la profession d’avocat prend une nouvelle tournure au Sénégal. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Aly Fall, a saisi le procureur général près la cour d’appel de Dakar d’une plainte visant quatre personnes accusées d’exercer illégalement la profession d’avocat.

Dans une correspondance datée du 18 novembre 2026 et enregistrée au parquet général sous le numéro 26-539, le bâtonnier met en cause Maguèye Guèye, Stéphane Vernay, Marie Bouvet Guiramand et Julien David.

Selon la plainte, les personnes visées auraient ouvert un cabinet au 18, boulevard de la République, à Dakar, en face de la Maison de l’avocat. La structure se présenterait publiquement comme un cabinet d’avocats et recevrait déjà une clientèle, tout en procédant à la rédaction d’actes contre rémunération.

Me Aly Fall affirme que les intéressés ne seraient pas inscrits au tableau de l’Ordre des avocats du Sénégal et ne disposeraient d’aucun titre les autorisant à exercer cette profession sur le territoire national.

S’appuyant sur l’article 227, alinéa 2, du Code pénal, l’article 9 bis de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des avocats, ainsi que sur le règlement n° 05/CM/UEMOA, le bâtonnier estime que les faits dénoncés sont constitutifs du délit d’exercice illégal de la profession d’avocat.

Pour l’Ordre, l’ouverture d’un cabinet accessible au public, combinée à des activités de consultation et de rédaction d’actes contre rémunération, traduit une activité habituelle et organisée relevant du ministère d’avocat.

Dans sa plainte, Me Aly Fall demande au procureur général d’ouvrir une enquête, de procéder à toutes les investigations nécessaires et d’engager des poursuites contre les personnes mises en cause, ainsi que contre d’éventuels auteurs ou complices.

L’Ordre des avocats du Sénégal entend également se constituer partie civile et se réserve le droit de réclamer réparation du préjudice moral et professionnel subi.