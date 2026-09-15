Fadilou Keïta annonce son départ de la Direction générale de la CDC

Fadilou Keïta a annoncé ce mardi avoir reçu notification d’un décret mettant fin à ses fonctions de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Dans un message adressé à ses concitoyens et aux « patriotes », il affirme quitter ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli.

Dans sa déclaration, Fadilou Keïta indique avoir reçu dans la matinée la notification d’un décret daté du 10 septembre 2026, mettant fin à ses fonctions à la tête de la CDC et désignant le Secrétaire général de l’institution comme Directeur général par intérim.

L’ancien Directeur général dit accueillir cette décision avec sérénité, réaffirmant son « entière soumission au Décret divin ».

Fadilou Keïta a également tenu à remercier les membres de la Commission de Surveillance, les directeurs des filiales, les partenaires de la Caisse ainsi que l’ensemble du personnel du Groupe CDC pour leur collaboration et leur engagement au cours de son passage à la tête de l’institution.

« Sans aucun regret et avec le sentiment du devoir accompli, je quitte mes fonctions en me rangeant du côté des hommes d’honneur et de conviction », a-t-il déclaré.

Fadilou Keïta annonce par ailleurs qu’il s’exprimera davantage après sa passation de service, qu’il prévoit de tenir « Insha Allah ».