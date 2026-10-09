Fandène : Un homme mortellement poignardé, sa deuxième épouse interpellée

Un homme d’une cinquantaine d’années, identifié par les initiales Ch. Ndiaye, a été mortellement poignardé dans la nuit du jeudi au vendredi au village de Sam Ndiaye, dans la commune de Fandène, à quelques kilomètres de Thiès.

Selon les informations recueillies sur place par Dakaractu, le drame se serait produit au domicile conjugal. La deuxième épouse de la victime est suspectée d’avoir porté le coup fatal à l’aide d’un couteau.

Aux dernières nouvelles, la présumée mise en cause aurait été interpellée par les forces de défense et de sécurité (FDS).

Les circonstances exactes de ce drame restent à éclaircir.