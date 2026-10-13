Fatick : un chauffeur de taxi clandestin arrêté pour trafic illicite de gasoil

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Fatick a procédé à l’arrestation d’un chauffeur de taxi clandestin poursuivi pour trafic illicite de gasoil, transport irrégulier de passagers et défaut de permis de conduire de catégorie D.

Selon les informations communiquées par la police, l’affaire fait suite à un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un réseau de trafic illicite de gasoil établi au quartier Peulga, à Fatick, et animé par un chauffeur de taxi clandestin.

Un dispositif de surveillance et de filature avait alors été mis en place autour du suspect et de son domicile. Le 11 août 2026, vers 12h20, une descente de police a été effectuée sur les lieux. Mais le mis en cause a réussi à prendre la fuite en escaladant le mur de clôture de son habitation.

La perquisition menée sur place a permis de découvrir, dans un fossé aménagé à l’arrière-cour de la maison, 15 bidons de 20 litres remplis de gasoil et 74 autres bidons de même capacité, mais vides.

Un individu présent sur les lieux avait été interpellé avant d’être relâché après son audition, faute de charges suffisantes. Les investigations complémentaires ont ensuite permis, selon la police, d’établir que le gasoil saisi et l’activité illicite appartenaient au chauffeur recherché.

Après plusieurs semaines d’investigations, le suspect a finalement été arrêté le mercredi 7 octobre 2026, à 9h55, à la sortie de Fatick en direction de Diakhao. Il se trouvait à bord de son véhicule de marque Peugeot 307 au moment de son interpellation.

Conduit au poste de police, il avait par-devers lui une somme d’argent présentée comme provenant de son commerce illicite. Lors de son interrogatoire sommaire, il a reconnu les faits, déclarant s’adonner à ce trafic depuis près de trois ans.

Concernant son approvisionnement, le mis en cause a indiqué se ravitailler auprès de camions-citernes et d’autres véhicules intervenant sur des chantiers de travaux d’intérêt public.