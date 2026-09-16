Faux monnayage : Des billets noirs d’une valeur de près de 195 millions saisis par la Douane

La Brigade maritime des Douanes de Rufisque, relevant de la Subdivision des Douanes du Littoral Nord, a réalisé une importante saisie de « billets noirs » dans le cadre d’une opération visant un réseau présumé spécialisé dans le faux monnayage.

Selon les Douanes, la saisie porte sur 3 458 coupures de 100 dollars, soit un montant total de 345 800 dollars, correspondant à une contrevaleur de 194 642 000 francs CFA.

L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau implanté dans la grande banlieue dakaroise. Celui-ci détiendrait des billets noirs destinés à être « lavés » avant leur introduction dans le circuit des échanges.

Sur la base de ces informations, les agents des Douanes ont mis en place un dispositif de filature et d’interception. Une première intervention a été menée le 10 septembre 2026, aux environs de 22 heures, à Médina Thioub, dans la zone de Sangalkam.

Cette opération a permis la saisie de 945 coupures de 100 dollars et l’interpellation de deux individus.

Les investigations se sont poursuivies afin de remonter la filière. Elles ont conduit à l’interpellation de deux autres suspects, dont celui présenté comme le présumé cerveau du réseau. Ce dernier a été arrêté à Pikine alors qu’il était en possession d’un lot de 2 513 coupures de 100 dollars.

Au total, les deux opérations ont permis aux Douanes de mettre la main sur 3 458 coupures de 100 dollars, pour une valeur annoncée de 345 800 dollars, soit près de 195 millions de francs CFA.

Les quatre suspects interpellés ont été mis à la disposition du parquet pour la suite de la procédure.