Finances publiques : Le FRAPP interpelle le Parquet financier sur les suites de l’enquête de la DIC

Le Front pour une Révolution Anti-Impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a saisi, ce 17 septembre 2026, le Procureur de la République financier près le Pool judiciaire financier (PJF) afin de s’enquérir des suites données à l’enquête confiée à la Division des investigations criminelles (DIC) à la suite du référé n°03/PF/PJF du 16 avril 2025.

Cette démarche fait suite aux éléments relevés dans le rapport de la Cour des comptes consacré à la situation des finances publiques sur la période 2019-2024. Dans ce cadre, la DIC avait été saisie le 14 avril 2025 afin d’enquêter sur les différents points soulevés.

Plus d’un an après le lancement de ces investigations, le FRAPP indique n’avoir connaissance d’aucune information officielle concernant leur état d’avancement, leur éventuel achèvement ou les suites judiciaires qui auraient pu leur être réservées.

Dans sa saisine, le mouvement demande notamment à connaître l’état d’avancement de l’enquête, l’existence éventuelle d’un rapport transmis au Parquet financier ainsi que les suites données au référé du 16 avril 2025.

Le FRAPP précise que sa demande s’inscrit dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction et qu’elle ne préjuge en rien de la culpabilité ou de l’innocence des personnes susceptibles d’être concernées.

Pour le mouvement, cette démarche relève de l’exigence de transparence, de reddition des comptes et du droit des citoyens à disposer d’informations sur la gestion des ressources publiques.

Le FRAPP indique enfin qu’il restera attentif aux suites réservées à sa saisine.