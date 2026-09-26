Fleuve Gambie : Le niveau de l’eau dépasse la cote d’alerte à Kédougou

La situation hydrologique reste sous surveillance dans plusieurs stations du bassin du fleuve Gambie. À Kédougou, le niveau de l’eau demeure au-dessus de la cote d’alerte, malgré une baisse enregistrée au cours des dernières 24 heures.

La vigilance reste de mise sur plusieurs points de mesure du bassin du fleuve Gambie. Selon le bulletin hydrologique journalier de la Brigade des ressources en eau de Tambacounda/Kédougou, établi ce samedi 26 septembre 2026 à 8 heures, la station de Kédougou affiche une hauteur d’eau de 7,61 mètres, contre 8,15 mètres la veille.

Soit une baisse de 54 centimètres en 24 heures. Mais malgré cette décrue, le niveau reste supérieur à la cote d’alerte, fixée à 7 mètres. L’écart est de +0,61 mètre, plaçant la station sous vigilance rouge, synonyme de vigilance absolue.

La comparaison interannuelle montre par ailleurs une situation nettement plus élevée qu’à la même date en 2025. Le 26 septembre de l’année dernière, la hauteur d’eau était de 5,26 mètres, soit une différence de 2,35 mètres en faveur de 2026.

La tendance est à la hausse dans la majorité des autres stations suivies.

À Mako, le niveau est passé de 5,40 à 5,76 mètres, soit une hausse de 36 centimètres en 24 heures. La cote d’alerte étant fixée à 6 mètres, la station se situe encore à 24 centimètres de ce seuil.

La progression est encore plus marquée à Simenti, où la hauteur d’eau atteint 9,84 mètres, contre 8,56 mètres la veille, soit une hausse spectaculaire de 1,28 mètre en 24 heures. Le niveau reste toutefois inférieur de 3,16 mètres à la cote d’alerte de 13 mètres.

À Gouloumbou, le niveau s’établit à 7,40 mètres, en hausse de 64 centimètres. La cote d’alerte est de 12 mètres.

La station de Diaguiri constitue également un point de vigilance. Le niveau de l’eau est passé de 5,86 à 6 mètres, soit une progression de 14 centimètres en 24 heures. La cote d’alerte est précisément fixée à 6 mètres : le seuil est donc atteint.

Du côté des affluents, la montée des eaux se poursuit également à Thiokoye, avec 6,83 mètres, soit 20 centimètres de plus en 24 heures. À Niokolokoba, le niveau atteint 4,98 mètres (+8 cm), tandis que Diarha Pont enregistre l’une des plus fortes progressions, avec une hausse de 1,19 mètre, pour atteindre 5,35 mètres.

Le tableau de synthèse du bulletin fait ainsi ressortir une situation contrastée : Kédougou est en baisse mais au-dessus de sa cote d’alerte, tandis que plusieurs autres stations connaissent une montée parfois rapide des eaux. À Diaguiri, le seuil d’alerte est atteint, alors que Mako et Simenti restent encore sous leurs niveaux respectifs d’alerte.

Ces évolutions hydrologiques appellent donc à une surveillance soutenue des différents cours d’eau, particulièrement dans les secteurs où les niveaux se rapprochent ou dépassent les seuils d’alerte.