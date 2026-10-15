Fonds spéciaux : Amadou Ba charge Diomaye après le rejet du Conseil constitutionnel

Le député Amadou Ba a vivement réagi à la décision du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la Constitution la loi organique modifiant la loi organique relative aux lois de finances et au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Il accuse le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de faire obstacle à l’encadrement des fonds spéciaux et estime que cette décision constitue un revers politique au regard des engagements de transparence affichés par l’exécutif.

Dans sa déclaration, l’honorable député rappelle que le Conseil constitutionnel avait exigé le recours à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) pour encadrer les fonds spéciaux. Il affirme que l’Assemblée nationale s’est conformée à cette exigence, avant de dénoncer la stratégie adoptée par le gouvernement lors de l’examen du texte.

Selon Amadou Ba, le président de la République aurait utilisé le mécanisme du vote bloqué pour empêcher l’adoption des dispositions visant à encadrer ces fonds. Il reproche à l’exécutif d’avoir proposé des amendements qu’il qualifie de « bidons » afin de contrer le vote des députés.

Le parlementaire critique également la décision du Conseil constitutionnel, estimant que la haute juridiction a validé une stratégie qu’il juge dangereuse pour l’autonomie de l’Assemblée nationale. « Maintenant que tout le Peuple sénégalais sait que le Président de la République REFUSE de respecter son SERMENT de transparence dans l’utilisation des fonds spéciaux, l’assemblée nationale a rempli sa mission », affirme-t-il.

Amadou Ba considère par ailleurs que les décisions judiciaires favorables à l’exécutif peuvent se transformer en revers sur le terrain politique. Il évoque ainsi de « véritables victoires à la Pyrrhus » pour dénoncer ce qu’il présente comme un décalage entre les promesses de transparence et les actes du pouvoir.