Fortes pluies à Dakar : Deux morts dans une noyade à l’Unité 7 des Parcelles

Les fortes pluies enregistrées ce dimanche à Dakar ont provoqué un drame à l’Unité 7 des Parcelles Assainies, à hauteur de la station de l’ONAS. Deux personnes, une jeune femme d’environ 25 ans et un enfant âgé d’environ 5 ans, ont perdu la vie dans une noyade.

Alertés à 18 h 20, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux à 18 h 35. Ils ont procédé à une opération de recherche et de secours qui a permis de repêcher les deux victimes, retrouvées sans vie.

Pour cette intervention, les secours ont mobilisé une équipe spécialisée dans les interventions subaquatiques, un véhicule léger d’intervention ainsi que deux ambulances, dont une médicalisée.

Après le constat, les dépouilles des deux victimes ont été acheminées vers l’hôpital Dalal Jamm.