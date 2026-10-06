Fortes pluies au Sénégal : L’AFP appelle à une mobilisation à la hauteur de la situation

L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) appelle les pouvoirs publics à renforcer leur mobilisation face aux conséquences des importantes pluies enregistrées ces derniers jours sur l’ensemble du territoire national.

Dans un communiqué publié le 2 octobre 2026, le parti fait état de « nombreuses pertes en vies humaines » et d’importants dégâts matériels ayant durement affecté les populations, notamment dans leurs conditions d’habitat et de mobilité.

L’AFP s’incline devant la mémoire des personnes disparues et adresse une pensée particulière aux deux victimes décédées à Dakar, une femme et son enfant, tous deux originaires de Ngoundiane. Le parti mentionne également d’autres victimes enregistrées notamment à Kaolack et à Matam.

Aux familles endeuillées, l’AFP présente ses « condoléances les plus émues » et exprime sa compassion et sa solidarité. Le parti adresse également son soutien aux nombreux blessés et sinistrés ainsi qu’à l’ensemble des Sénégalais confrontés à cette situation.

Face à cette situation, l’AFP interpelle « au plus haut niveau de l’État » les autorités gouvernementales et le président de la République afin que les dispositions nécessaires soient prises pour apporter, dans les meilleurs délais, des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les populations affectées.

Pour le parti, le Sénégal ne peut rester indifférent face à l’ampleur des souffrances vécues par les populations. Il estime nécessaire de renforcer la mobilisation des pouvoirs publics, aussi bien pour porter assistance aux victimes que pour consolider les dispositifs de prévention, de secours et de prise en charge des populations sinistrées.

L’AFP appelle ainsi à une action publique « diligente, coordonnée et à la mesure des difficultés dont les populations sont les victimes ». Dans son communiqué, le parti estime également que l’urgence liée à cette situation ne saurait être reléguée au second plan au regard des préoccupations exprimées par les populations et de l’ampleur des dégâts enregistrés.

« Dans ce moment particulièrement difficile, la solidarité nationale, la responsabilité de l’État et l’efficacité de l’action publique doivent prévaloir », souligne l’AFP. Le parti conclut son communiqué par un appel : « Le Sénégal attend plus et mieux ! »