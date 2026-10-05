Fortes pluies au Sénégal : Le ministère de l’Intérieur renforce le dispositif de secours

Depuis 48 heures, de fortes pluies affectent plusieurs régions du Sénégal. Certains postes pluviométriques ont enregistré des cumuls dépassant 100 millimètres, entraînant des inondations, des perturbations de la circulation ainsi que des dégâts matériels.

Le bilan provisoire fait état de pertes en vies humaines et de blessés, notamment à Dakar et à Matam. À Kaolack, les circonstances de l’effondrement d’un bâtiment font encore l’objet d’évaluations.

Dès les premières alertes, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a instruit la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l’Administration territoriale de renforcer la mobilisation et la coordination des interventions.

Au niveau local, les gouverneurs, préfets et sous-préfets assurent la coordination des secours, l’évaluation des dégâts, l’assistance aux sinistrés ainsi que la sécurisation des zones exposées.

Les opérations se poursuivent sur le terrain, tandis que le bilan demeure évolutif.

Le ministre appelle les populations à la plus grande vigilance, notamment en évitant les voies submergées et les bâtiments fragilisés.

En cas d’urgence, les populations peuvent contacter les sapeurs-pompiers au 18 et la police au 17.