France : Une candidate à la présidentielle accouche en pleine campagne

La secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, a annoncé mercredi la naissance de son deuxième enfant, un garçon prénommé Léon. Première candidate à une élection présidentielle française à avoir mené une campagne enceinte, elle entend poursuivre sa candidature tout en mettant en avant la question du post-partum et l’accompagnement des jeunes parents.

Âgée de 40 ans, Marine Tondelier a accouché vendredi, a-t-elle indiqué à l’AFP. Cinq jours plus tard, elle participait déjà en visioconférence à une conférence de presse, affichant sa volonté de continuer à mener campagne malgré une organisation qu’elle reconnaît « particulière » et « inédite ».

La candidate a assuré que « tout s’était très bien passé » et expliqué qu’elle allait, pendant quelque temps, « travailler différemment ». Son objectif est désormais de trouver un équilibre entre la campagne présidentielle et les besoins de son nouveau-né, dont « la santé et le bien-être passent en priorité ».

Déjà mère d’un garçon de sept ans, Marine Tondelier avait affirmé avant son accouchement qu’elle n’envisageait pas de prendre plusieurs mois de congé pour mener sa campagne. Elle souhaite désormais adapter son organisation à sa nouvelle situation familiale.

Elle a raconté avoir failli accoucher à l’Élysée après avoir perdu les eaux alors qu’elle rentrait chez elle dans le Pas-de-Calais, quelques heures après avoir participé à une réunion à l’Élysée avec Emmanuel Macron et les chefs de parti consacrée aux conflits internationaux et à leurs conséquences.

La candidate a officiellement été désignée par les Écologistes lundi, à l’issue d’un conseil fédéral extraordinaire auquel elle n’a pas participé, étant encore à la maternité.

Sa candidature reste soumise au vote des adhérents écologistes, prévu du 10 au 13 décembre. Ceux-ci devront décider s’ils souhaitent qu’elle poursuive sa candidature jusqu’au bout ou qu’elle se retire au profit d’un autre candidat de gauche.

En parallèle, Marine Tondelier entend poursuivre les discussions avec les autres formations de gauche, auxquelles elle défend depuis plusieurs mois l’idée d’une candidature commune.

Aïssa Ghalmi, secrétaire national adjoint des Écologistes, sera chargé de conduire ces échanges portant notamment sur un accord programmatique, législatif et de gouvernement, « en mon absence ou en ma semi-présence », a précisé la dirigeante écologiste.

Marine Tondelier entend également maintenir la mobilisation de son parti sur les questions environnementales. Les Écologistes organisent notamment une « vague verte » avec des opérations de tractage, de porte-à-porte, de collages et des rassemblements, parallèlement aux marches pour le climat prévues samedi.

Elle a indiqué qu’elle pourrait participer à la mobilisation organisée à Arras, dans le Pas-de-Calais, si son état de santé et celui de son enfant le permettent.

La naissance de son deuxième enfant donne également à Marine Tondelier l’occasion de remettre au premier plan la question du post-partum et de l’accompagnement des parents après une naissance.

La dirigeante écologiste estime qu’il n’existe pas actuellement « vraiment de politique publique » suffisamment structurée sur cette période. Elle souhaite notamment instaurer, durant la première année suivant l’accouchement, « un véritable parcours de santé physique, gynécologique, sexuelle et psychique », avec un repérage systématique de la dépression post-partum.

Elle propose également la création d’un « service public de l’accompagnement à domicile après la naissance ».

Autre mesure avancée : un congé parental « mieux rémunéré, suffisamment long et comportant une part individuelle non transférable pour chaque parent ».

Ces propositions s’inscrivent dans un ensemble de mesures que Marine Tondelier souhaite également défendre autour de la santé reproductive et de la protection des enfants. Elle avait auparavant évoqué publiquement son parcours marqué par une fausse couche et des tentatives de PMA et de FIV infructueuses avant cette nouvelle grossesse.