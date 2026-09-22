FSF : La Sûreté urbaine a relancé l’enquête pour soupçons de corruption contre le président

La Sûreté urbaine (SU) de Dakar a repris son enquête sur des soupçons de corruption entourant l’élection d’Abdoulaye Fall à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF). La police a ouvert une série d’auditions visant le successeur de Me Augustin Senghor ainsi que plusieurs cadres de l’instance dirigée.

Le responsable fédéral Moustapha Bitèye sera le premier à être entendu par les enquêteurs dès ce lundi, selon les informations publiées dans l’édition du mardi 22 septembre 2026 du quotidien L’Observateur. Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, actuellement hors de la capitale mais dûment notifié de sa convocation, sera auditionné plus tard dans la semaine aux côtés d’autres dirigeants mis en cause.

Cette procédure judiciaire a découlé d’une plainte déposée par Mamadou Kandji ciblant Abdoulaye Fall, Elimane Lam, Moussa Mbaye, Moustapha Bitèye et Ndiambé Diop pour des faits présumés d’« achats de voix » et de « promesses d’avantages indus » destinés à fausser le scrutin. L’enquête avait été initialement ordonnée par le Parquet de Dakar en septembre 2025.

Source : Pressafrik