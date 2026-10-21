Gadaye : Des restes humaines découvertes sur la plage

Des restes humains ont été retrouvés sur la plage de Gadaye, sans que le reste du corps ait pu être localisé. Selon L’Observateur, une enquête a été ouverte et le médecin légiste de l’hôpital Dalal Jamm a été saisi. La découverte a été signalée en fin de matinée sur la plage de Gadaye. Une paire de jambes humaines, encore partiellement recouverte d’un pantalon vert, a été retrouvée sur les lieux.

D’après L’Observateur, il était environ 10 h 30 lorsque des personnes revenant d’une activité sportive ont alerté le poste de police de Wakhinane-Nimzatt. Informé de la présence de restes humains sur la plage, le chef de poste a dépêché des éléments afin de procéder aux premières constatations et d’engager les diligences nécessaires.

Les policiers ont découvert uniquement les membres inférieurs. Le reste du corps, notamment sa partie supérieure, n’a pas été retrouvé au moment des constatations relatées par le quotidien. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a été informé. Selon L’Observateur, il a donné des instructions pour l’inhumation des restes humains sur place.

Parallèlement, le médecin légiste de l’hôpital Dalal Jamm a été saisi pour les besoins de la procédure.