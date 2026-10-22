Gandiol : 171 candidats à l’émigration irrégulière secourus après l’échouement d’une pirogue

Cent soixante et onze candidats à l’émigration irrégulière ont été secourus le 20 octobre 2026 à Pilote Bar, dans la commune de Gandiol, après l’échouement d’une pirogue qui se dirigeait vers l’Espagne. L’intervention de la Brigade territoriale de Saint-Louis, renforcée par l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI), a été menée en coordination avec la Base navale Nord. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée.

Selon les premiers renseignements recueillis, l’embarcation avait quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 15 octobre, aux environs de 23 heures. Les candidats auraient chacun déboursé entre 300 000 et 600 000 francs CFA pour ce voyage clandestin.

Les mauvaises conditions météorologiques et l’état de la mer auraient contraint la pirogue à accoster le 20 octobre, vers 7 heures, au niveau du fleuve de Pilote Bar, avec l’aide de piroguiers de Guet-Ndar.

Le groupe de rescapés comprend 37 Sénégalais, dont deux femmes, et 114 Gambiens, parmi lesquels 60 femmes. Un ressortissant guinéen de Conakry figure également parmi les personnes secourues. Le bilan fait aussi état de 12 enfants, dont dix Gambiens — cinq filles et cinq garçons — et deux Sénégalais.

Sept personnes, dont six Gambiens et un Sénégalais, ont été évacuées à l’hôpital régional de Saint-Louis pour une prise en charge médicale.

Dès l’alerte, les gendarmes, appuyés par l’ESI de Saint-Louis, se sont rendus sur les lieux pour mener les opérations de secours, de sécurisation et d’identification. L’intervention a permis la saisie de la pirogue ainsi que de dix bidons de 20 litres d’essence. Les candidats ont ensuite été conduits à l’unité pour les besoins de leur identification.

Par ailleurs, deux individus remis à la Gendarmerie par les militaires de la Base navale Nord sont retenus pour les besoins de l’enquête. Le passeur présumé et le capitaine de la pirogue restent introuvables.