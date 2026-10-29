Gendarmerie nationale : Mouhamadou Makhtar Cissé effectue une visite de prise de contact

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué une visite de prise de contact avec la Gendarmerie nationale, au quartier Samba Diéry Diallo. Il a été accueilli par le général de division Martin Faye, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire.

À son arrivée, le ministre a reçu les honneurs avant de rejoindre le Centre de Renseignements et des Opérations de la Gendarmerie nationale (CROGEND). Il y a suivi la projection d’un film institutionnel retraçant les missions de la Gendarmerie, ainsi qu’une présentation de son organisation et de ses domaines d’intervention. Cette séquence a été complétée par le suivi, en retransmission directe, de manœuvres opérationnelles illustrant l’exécution de ses missions sur le terrain.

Le ministre a ensuite procédé à la revue des équipements spéciaux dont disposent certaines unités de la Gendarmerie nationale. Il a également assisté à une démonstration des capacités opérationnelles du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) et de la Légion de Gendarmerie d’intervention (LGI).

La visite s’est achevée par une photo-souvenir, un point de presse et la signature du Livre d’Or.

Cette prise de contact a permis à Mouhamadou Makhtar Cissé de mieux appréhender l’organisation, les capacités et les moyens d’action de la Gendarmerie nationale, dans un contexte marqué par les enjeux sécuritaires liés à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.