Goudomp : Un élève tué à coups de couteau lors d’une altercation sur un terrain de foot

La ville de Goudomp est plongée dans la consternation après la mort tragique de Mamadou Gassama, élève au lycée de Goudomp, à la suite d’une altercation avec un autre élève. Le drame s’est produit sur un terrain de football, où une dispute entre les deux jeunes aurait dégénéré.

Selon les témoignages recueillis par Seneweb, Mamadou Gassama et Charles Nzale, élève au deuxième Collège d’enseignement moyen (CEM 2) de Goudomp, se sont violemment disputés sur le terrain. Après cette première altercation, le présumé auteur serait rentré chez lui pour se procurer un couteau.

De retour sur les lieux, il aurait porté un coup de couteau à Mamadou Gassama. Grièvement blessé, ce dernier n’a malheureusement pas survécu. Ses camarades, témoins de la scène, sont restés sous le choc face à ce drame.

Affectueusement surnommé « Bousquets » par ses proches, Mamadou Gassama était également un jeune footballeur considéré comme un talent prometteur. Sa disparition brutale plonge sa famille, ses amis et ses camarades dans une profonde douleur.

L’ASC Sonatel de Goudomp perd ainsi l’un de ses espoirs sportifs. L’enterrement de la victime est prévu ce mercredi à 17 heures. Quant au présumé auteur, il a été arrêté après une tentative de fuite vers la Guinée-Bissau.