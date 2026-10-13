Grand Yoff : Deux individus interpellés après une violente agression contre un ado de 14 ans

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé deux individus poursuivis pour tentative de meurtre, à la suite d’une violente agression survenue au quartier Grand Yoff 1.

Selon les informations communiquées par la police, la victime, un adolescent de 14 ans, se rendait dans une gargote du quartier lorsqu’elle a été prise à partie par un groupe de quatre individus qui l’accusaient d’avoir volé un téléphone portable.

L’adolescent a reçu un coup de machette à la tête avant d’être roué de coups alors qu’il se trouvait au sol.

Alertée, l’unité de recherches s’est rapidement déployée sur les lieux. Avec l’aide d’un témoin, les policiers ont réussi à interpeller deux membres du groupe, tandis que les deux autres prenaient la fuite.

Évacuée en urgence à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, la victime souffre d’une fracture crânienne ainsi que d’une perte de mobilité du bras gauche et de la pointe de la jambe droite.

Lors de leur audition, les deux suspects ont reconnu leur participation à l’agression, tout en cherchant à minimiser la portée de leurs actes. Ils ont été placés en garde à vue pour tentative de meurtre.

Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres individus impliqués dans cette affaire.