Grand-Yoff : Deux individus interpellés dans une affaire de trafic de Tapentadol

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a interpellé deux individus dans le cadre d’une enquête portant notamment sur un trafic illicite de substances psychotropes de type « Tapentadol », l’exercice illégal de la profession pharmaceutique et la détention et la vente de médicaments falsifiés ou prohibés.

L’affaire a démarré à la suite d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de substances psychotropes au marché de Grand-Yoff. Le principal suspect, déjà cité dans plusieurs procédures judiciaires pour des faits similaires selon les enquêteurs, aurait mis en place différents stratagèmes pour échapper aux contrôles.

Une opération de surveillance a ainsi été menée le 17 septembre 2026, entre 12 h et 18 h, aux abords de son lieu de commerce. Les policiers indiquent avoir observé le suspect en train de vendre illicitement des produits pharmaceutiques et psychotropes, dont certains sont soumis à prescription médicale et à des conditions particulières de conservation.

Selon les éléments de l’enquête, le suspect dissimulait une partie de ses stocks dans un box situé à proximité de son étal. Les policiers l’auraient également surpris en train de céder des substances psychotropes à plusieurs clients, dont certains se déplaçaient à moto.

L’intervention a été déclenchée vers 19 h. La fouille corporelle du principal suspect a permis, selon la police, de découvrir deux plaquettes contenant au total vingt comprimés de « Tapentadol ».

La perquisition du local a ensuite conduit à la saisie de onze autres plaquettes, soit 110 comprimés supplémentaires de la même substance. Divers produits pharmaceutiques ont également été retrouvés, parmi lesquels du Cipromed 500, du Centrum Ca-C 1000, de l’amoxicilline Mokcit 500 et de l’ibuprofène.

Les policiers ont aussi découvert des produits présentés comme destinés à des modifications morphologiques, notamment de la Cyproheptadine Tablette BP 4 mg et du Talatin 30.

Une importante somme d’argent a par ailleurs été saisie et placée sous scellés dans le cadre de la procédure.

La poursuite des investigations a permis aux enquêteurs d’identifier puis d’interpeller le fournisseur présumé du principal suspect. Il s’agit d’un commerçant domicilié à la Cité Millionnaire, à Grand-Yoff.

Selon la police, ce dernier a reconnu les faits lors de son interrogatoire. Il aurait déclaré commercialiser du « Tapentadol » depuis environ trois mois, invoquant des difficultés financières. Il aurait également reconnu avoir conscience du caractère prohibé de cette activité et s’approvisionner auprès du marché noir dakarois.

Le suspect aurait par ailleurs admis vendre illégalement des produits pharmaceutiques sans disposer de l’habilitation ou des qualifications requises.

Concernant l’argent retrouvé en sa possession, il aurait expliqué qu’une partie provenait de son activité illicite, tandis que l’autre serait issue d’une cotisation de tontine. Les enquêteurs indiquent toutefois qu’il n’a pas été en mesure de fournir la liste des personnes participant à cette tontine.

À l’issue des investigations menées à ce stade, les deux suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue du réseau et les éventuelles responsabilités des différentes personnes impliquées.