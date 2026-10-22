Grand Yoff : Deux individus interpellés pour vol nocturne avec violence

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’interpellation de deux individus pour des faits présumés de vol en réunion commis la nuit avec violence, rébellion et détention d’armes blanches. Les arrestations ont eu lieu dans la nuit du 18 au 19 octobre 2026, entre la Patte d’Oie et HLM Grand Yoff.

La première interpellation s’est déroulée aux environs de 6 heures, aux abords du marché de la Patte d’Oie, près du « Market bi ». Selon les informations communiquées par la police, les agents ont surpris un suspect qui s’apprêtait à écouler trois téléphones portables, dont deux iPhone et un Redmi, auprès d’un receleur qui a réussi à prendre la fuite.

Déjà connu des services pour des faits similaires de vol nocturne, le mis en cause aurait opposé une vive résistance lors de son arrestation. L’exploitation technique des appareils a permis de retrouver leur propriétaire légitime, victime d’un cambriolage pendant son sommeil aux Parcelles Assainies. Les téléphones lui ont ensuite été restitués.

La seconde arrestation a eu lieu un peu avant 4 heures du matin, à HLM Grand Yoff, près du tracé du BRT. D’après la police, un individu circulant à moto a brusquement fait demi-tour à la vue d’une patrouille avant de chuter. Lors de la palpation corporelle, les agents ont découvert une machette dissimulée à l’arrière de son pantalon. Le suspect, qui présentait des signes apparents d’ivresse, était également connu des services judiciaires. La police estime qu’il s’apprêtait à commettre des agressions sur la voie publique.

Les deux individus ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent.