Grand-Yoff : Dix individus interpellés dans un débit de boissons

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a interpellé, le 6 septembre 2026, dix individus dans le cadre d’une opération menée dans un débit de boissons. Les personnes mises en cause sont poursuivies notamment pour proxénétisme, incitation à la débauche, séjour irrégulier et mise en danger de la vie d’autrui.

Des recoupements menés discrètement par les policiers avaient permis de confirmer, selon les éléments communiqués, la nature illicite des activités de l’établissement, où des rixes étaient régulièrement signalées.

Une opération de démantèlement a été déclenchée le 6 septembre 2026 vers 21 h 30. Sur place, les policiers ont constaté la présence de clients consommant de l’alcool au rez-de-chaussée et découvert, au premier étage, des femmes en flagrant délit de prostitution dans sept chambres closes.

Selon les investigations, les gérants percevaient 5 000 FCFA par prestation, pour une durée maximale d’une heure, tandis que les prostituées recevaient 3 000 FCFA par rapport.

Les enquêteurs ont également établi que les gérants avaient détourné l’objet de l’arrêté d’autorisation d’exercice délivré par l’autorité administrative.

La somme de 233 000 FCFA, correspondant aux recettes de la soirée issues de ces activités, a été saisie et placée sous scellés.

Les contrôles d’identité ont par ailleurs révélé que les personnes se livrant à la prostitution, pour la plupart de nationalité étrangère, se trouvaient en situation irrégulière et n’étaient pas inscrites au fichier sanitaire et social du ministère de la Santé.

Des centaines de préservatifs et des mouchoirs retrouvés dans leurs sacs à main ont également été saisis et placés sous scellés.

À l’issue de l’opération, l’ensemble des mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit.