Grand Yoff : Un multirécidiviste arrêté pour circulation de faux billets de 5 000 FCFA

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé un individu multirécidiviste pour détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal.

L’affaire a débuté par une plainte déposée par un chauffeur contre X. Selon son récit, il avait été sollicité vers 5 heures du matin pour une course en direction de Liberté 6. Arrivé à destination, son client lui avait remis un billet de 5 000 FCFA. Ce n’est qu’après le départ de ce dernier et après lui avoir rendu la monnaie que le chauffeur a constaté que le billet était faux.

Vers midi, le même jour, le chauffeur a croisé fortuitement le suspect alors qu’il sortait d’une boutique située au quartier Castor. Il est immédiatement entré dans l’établissement pour demander au gérant de lui montrer le billet utilisé par l’individu pour acheter du crédit téléphonique. Après vérification, il s’est avéré qu’il s’agissait également d’un faux billet de 5 000 FCFA.

Avec l’aide des riverains, le chauffeur a appréhendé le suspect avant de le conduire au poste de police. En cours de route, ce dernier aurait tenté de détruire le faux billet qu’il venait de remettre au boutiquier.

Connu des services de police, le mis en cause avait déjà été déféré au parquet à deux reprises pour des faits similaires, commis au préjudice d’un chauffeur de taxi et d’un gérant de point de transfert d’argent.

Lors de son interrogatoire sommaire, le suspect a tenté de se disculper en affirmant que les faux billets provenaient de clients venus le consulter dans le cadre de ses pratiques mystiques, notamment des incantations maraboutiques.

À l’issue de la procédure, il a été déféré devant le parquet pour répondre des faits qui lui sont reprochés.