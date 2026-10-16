Grand Yoff : Un réseau présumé de falsification de documents douaniers démantelé

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé deux individus pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans des documents administratifs et douaniers, ainsi que complicité de ces infractions. L’enquête a permis la découverte de centaines de faux certificats de mise à la consommation (CMC) portant l’en-tête de la Douane, destinés à régulariser des motocycles.

L’affaire a débuté lorsqu’un individu s’est présenté au commissariat pour remettre une moto à un tiers dans le cadre du règlement d’un litige antérieur portant sur un deux-roues. Lors de l’inspection technique du motocycle, les policiers ont constaté des traces d’altération sur le numéro de châssis ainsi que des falsifications sur les documents nécessaires à sa circulation.

Interrogé, le premier individu a expliqué avoir acheté la moto de marque Jakarta auprès d’un tiers, qui lui aurait remis les documents le lendemain de la transaction. Il a affirmé ignorer leur caractère frauduleux, ce qui a conduit les enquêteurs à interpeller le vendeur présumé.

Au cours de son interrogatoire, ce dernier a reconnu avoir remis un faux certificat de mise à la consommation à l’un des protagonistes de la transaction initiale. Il a déclaré que le document avait été confectionné par le gérant d’un établissement multiservices situé dans le quartier de Derklé-Dieuppeul, moyennant la somme de 30 000 FCFA.

La poursuite des investigations a permis aux policiers d’interpeller le présumé faussaire. Une perquisition menée sur son lieu de travail a conduit à la découverte de centaines de faux certificats de mise à la consommation portant l’en-tête de la Douane. Selon les éléments de l’enquête, ces documents étaient confectionnés pour régulariser des motocycles, dont la plupart seraient d’origine illicite.

L’exploitation de son matériel informatique a permis de confirmer l’ampleur présumée des faits. Les enquêteurs ont également découvert, dans son téléphone portable, de nombreuses conversations avec différents correspondants établis dans la région de Dakar.

Confronté aux éléments recueillis, le suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré exercer cette activité depuis plusieurs années, affirmant vouloir « aider » des vendeurs et des mécaniciens à régulariser leurs motos. Il a également présenté aux enquêteurs le procédé technique utilisé pour falsifier les certificats à l’aide de son ordinateur, lequel a été saisi et placé sous scellés.

L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller les autres personnes susceptibles d’être impliquées dans ce réseau présumé de falsification. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue.