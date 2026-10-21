Grève de trois jours à la Senelec : Le gouverneur de Dakar réquisitionne des agents

Les travailleurs de la Senelec, réunis au sein du Syndicat unique des travailleurs de l’électricité (Sutelec), prévoient d’observer une grève de trois jours à compter de ce mercredi 21 octobre 2026. Face à ce mouvement, le gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, a signé, le 20 octobre, un arrêté portant réquisition d’agents de la société.

Selon le document, cette mesure vise à « assurer la continuité des services essentiels de fourniture d’électricité ainsi que la sécurité des installations et des équipements ».

La réquisition couvre la période du 21 au 23 octobre 2026, soit les trois jours annoncés pour le mouvement de grève.

Dans son arrêté, l’administrateur civil précise que les agents concernés sont tenus de respecter les prescriptions de leur réquisition et d’assurer les missions indispensables au maintien du service pendant toute la durée de la mesure.