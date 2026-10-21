Grève du FSDT : Dakar Dem Dikk réquisitionne des agents

La direction générale de Dakar Dem Dikk a annoncé, ce mercredi 21 octobre 2026, la réquisition de certains agents pour assurer la continuité du service public de transport pendant la grève générale de 72 heures du Front syndical pour la défense du travail (FSDT).

Dans un communiqué, la société indique que cette mesure intervient en application de l’arrêté n° 0199/GRD/AD du gouverneur de la région de Dakar, daté du 21 octobre 2026. Les agents concernés sont réquisitionnés pour la période du 21 au 23 octobre inclus.

La direction générale précise que les employés désignés sont tenus de prendre leur service conformément aux affectations et aux horaires prévus. Ils doivent également se mettre sans délai à la disposition de leurs responsables afin d’assurer les missions qui leur sont assignées.

Les responsables de service sont, pour leur part, chargés de veiller à la présence effective du personnel réquisitionné et à la bonne exécution des missions.