Grève du G7 : Moustapha Guirassy appelle les enseignants à lever leur mot d’ordre

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a exprimé sa surprise face à l’appel à une grève totale de 72 heures lancé par le regroupement syndical du G7 dans les établissements scolaires du Sénégal, les 21, 22 et 23 octobre 2026. Lors d’un point de presse tenu ce lundi, il a appelé les enseignants à privilégier le dialogue et à préserver la continuité des apprentissages, alors que les élèves s’apprêtent à reprendre le chemin des classes.

Le ministre s’est dit « particulièrement surpris par ce mot d’ordre », rappelant que « le dialogue n’avait jamais été rompu ni suspendu » entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Pour étayer sa position, Moustapha Mamba Guirassy a présenté un bilan du suivi des engagements pris par l’État dans le cadre du protocole signé le 16 avril 2026. Il a rappelé qu’un comité de suivi se réunit chaque mois, voire tous les deux mois, avec la participation des syndicats, afin d’accélérer le traitement des revendications.

Selon les données de son département, « 99 % des points du protocole dont l’échéance est fixée au plus tard en fin octobre ont été pris en charge ». Le seul point restant concerne la formation diplômante des instituteurs adjoints et des maîtres contractuels. Le ministre a expliqué ce retard notamment par la transition institutionnelle et l’installation de la nouvelle équipe gouvernementale.

Moustapha Mamba Guirassy a également alerté sur les conséquences que cette grève pourrait avoir sur l’image internationale du Sénégal, à l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), que le pays s’apprête à accueillir. « Choisir la veille des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), alors que les yeux du monde entier sont braqués sur notre pays, c’est quand même porter une volonté malhonnête à l’image et aux efforts de toute une nation », a-t-il déclaré.

Tout en reconnaissant le droit des enseignants à exprimer leurs revendications, le ministre a insisté sur la nécessité de placer l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à l’éducation au-dessus de toute autre considération. Réaffirmant que le gouvernement reste ouvert aux discussions, il a lancé un appel solennel au corps enseignant pour qu’il renonce à son mot d’ordre.

« J’appelle donc solennellement le corps enseignant au sens des responsabilités, à l’élégance républicaine et à la levée de ce mot d’ordre. Préservons l’école, préservons l’image de notre pays et construisons ensemble par la négociation responsable l’avenir de notre nation », a conclu Moustapha Mamba Guirassy.