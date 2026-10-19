Grève générale de 72 heures : Le gouvernement appelle les syndicats à poursuivre le dialogue

Le gouvernement sénégalais appelle les centrales syndicales à privilégier le dialogue et l’apaisement, à quelques jours de la grève générale de 72 heures annoncée par le Front syndical pour la défense du Sénégal, les 21, 22 et 23 octobre 2026.

Lors d’un point de presse tenu ce lundi 19 octobre 2026, les membres du gouvernement ont abordé la situation liée à cette mobilisation syndicale ainsi que les questions relatives au Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et le développement.

Le porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, a rappelé qu’une réunion du Comité de pilotage tripartite du Pacte s’était tenue le jeudi 15 octobre 2026, sous la présidence du Premier ministre, Al Haminou Lo.

À cette occasion, le gouvernement a réaffirmé sa disponibilité à poursuivre les discussions avec les partenaires sociaux. « Notre priorité est de poursuivre les échanges dans l’esprit de responsabilité et de recherche de solutions dans l’intérêt des travailleurs comme de l’ensemble de la population », a déclaré Bakary Sarr.