Grève générale : Le SYTJUST appelle les travailleurs de la Justice à la mobilisation

Le Syndicat des travailleurs de la Justice (SYTJUST) a exprimé son soutien à la grève générale de 72 heures décrétée par le Front syndical pour la défense du travail (FSDT), prévue les 21, 22 et 23 octobre 2026. Dans une déclaration publiée le mardi 20 octobre à Dakar, son Bureau exécutif national (BEN) appelle l’ensemble des travailleurs de la Justice à observer le mot d’ordre de grève.

Affilié à l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), le SYTJUST inscrit cette mobilisation dans une démarche de solidarité syndicale et de défense collective des droits des travailleurs. Selon son Bureau exécutif national, les revendications portées par le FSDT dépassent les préoccupations d’un secteur professionnel et concernent la dignité des travailleurs, la justice sociale, la préservation des acquis sociaux et le respect des engagements des pouvoirs publics.

Parmi les principales revendications figure la défense du pouvoir d’achat, avec des mesures attendues face à la cherté de la vie, notamment concernant les denrées de première nécessité, l’eau, l’électricité et les hydrocarbures. Le syndicat plaide également pour une révision concertée des dispositions contestées du Code du travail, notamment celles relatives à la durée des contrats à durée déterminée, afin de prévenir la précarisation de l’emploi.

Le SYTJUST soutient par ailleurs la revendication du relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans, dans le cadre d’une réforme concertée du système national de retraite. Il insiste également sur la sauvegarde des acquis en matière de protection sociale, la transparence dans la gouvernance des institutions de prévoyance sociale et le respect des obligations de financement.

La déclaration met aussi l’accent sur le respect des libertés syndicales, la nécessité d’un dialogue social effectif et l’application des accords conclus entre l’État et les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale. Le syndicat réclame en outre davantage d’équité dans les conditions de rémunération, de travail et de retraite.

Au regard de ces enjeux, le Bureau exécutif national appelle solennellement tous les travailleurs de la Justice, sans distinction de corps, de grade ou de statut, à participer à la grève générale des 21, 22 et 23 octobre. Il les invite à faire preuve de solidarité, de responsabilité et de discipline syndicale afin de contribuer à la réussite de cette mobilisation nationale.

Tout en réaffirmant son attachement au dialogue social, le SYTJUST souligne que celui-ci doit être sincère, inclusif et suivi d’effets concrets. Le syndicat estime que les engagements pris par les pouvoirs publics doivent être effectivement respectés pour prévenir les conflits et préserver la paix sociale.