Grève générale : Mamadou Lamine Dianté met en garde contre des sanctions disciplinaires

Le ministre de la Fonction publique et du Travail, Mamadou Lamine Dianté, a averti que des sanctions disciplinaires pourraient être appliquées aux travailleurs qui ne respecteraient pas les procédures légales encadrant le droit de grève. Cette mise en garde intervient alors que le Front syndical pour la défense du Sénégal a annoncé une grève générale de 72 heures les 21, 22 et 23 octobre 2026.

En marge du point de presse tenu ce lundi 19 octobre, le ministre a rappelé la volonté du gouvernement de garantir la continuité des services publics, la libre circulation des biens et des personnes ainsi que la liberté des salariés de se rendre à leur lieu de travail.

« Le gouvernement tient à préciser que toutes les mesures nécessaires seront prises afin de garantir sur l’ensemble du territoire national la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que la liberté des salariés d’aller travailler », a déclaré Mamadou Lamine Dianté.

Le ministre a également prévenu que les travailleurs et les entreprises qui ne respecteraient pas les procédures légales encadrant l’exercice du droit de grève s’exposeraient à des sanctions disciplinaires.

Cette sortie intervient dans un contexte de tensions entre le gouvernement et les organisations syndicales. Ces dernières ont notamment exprimé des réserves sur le niveau de réalisation des engagements pris, des inquiétudes concernant certaines dispositions du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, ainsi que leur insatisfaction face au rythme de réintégration des travailleurs licenciés.

De leur côté, les confédérations d’employeurs ont insisté sur la nécessité de préserver une stabilité sociale durable et de poursuivre l’apurement de la dette intérieure.

Face à ces préoccupations, le Premier ministre a solennellement demandé aux organisations syndicales de surseoir à leur mouvement de grève des 21, 22 et 23 octobre. L’objectif affiché est de maintenir un cadre serein de concertation jusqu’à la prochaine réunion du Comité de pilotage, prévue en janvier.

Le chef du gouvernement a également annoncé l’élaboration d’une feuille de route conjointe et la mise en place, d’ici à la fin de l’année, de comités de dialogue social dans l’ensemble des ministères.

Malgré les mesures annoncées pour garantir le fonctionnement des services et le respect des procédures légales, le gouvernement affirme rester ouvert aux discussions avec les partenaires sociaux.

Il se dit ainsi « ouvert au dialogue et à la concertation permanente pour trouver des solutions d’apaisement du climat social national », tout en réaffirmant son attachement au respect des règles par les agents de l’État et à la continuité des services publics.