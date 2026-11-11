Guédiawaye : Un jeune de 19 ans poursuivi après avoir agressé un colonel des Douanes

Un banal accident de la circulation a failli tourner au drame, lundi 9 novembre 2026, au carrefour de Hamo 6. Un colonel des Douanes, âgé de 50 ans, aurait été violemment pris à partie par un jeune conducteur et ses accompagnateurs après un accrochage entre leurs véhicules. L’intervention des agents de la circulation a permis d’éviter une issue dramatique. Le principal mis en cause, âgé de 19 ans, a été placé en garde à vue, selon L’Observateur.

Les faits se seraient déroulés aux environs de 22 heures. K. Fall, colonel des Douanes domicilié à Yoff, circulait en direction de Hamo 6 lorsqu’un autre véhicule, arrivé à vive allure en sens inverse, a heurté sa voiture à hauteur de l’intersection située près d’une station-service.

Alors qu’un constat à l’amiable aurait pu permettre de régler le différend, la situation a rapidement dégénéré. Descendu de son véhicule pour constater les dégâts, le douanier aurait été accueilli par des injures et des menaces de la part du conducteur et de ses accompagnateurs. Ces derniers auraient également retenu de force les portières de sa voiture pour l’empêcher d’en sortir.

Dans sa plainte déposée au poste de police de Wakhinane-Nimzatt, K. Fall affirme que ses antagonistes lui auraient barré la route et tenté de s’en prendre physiquement à lui. Il a fallu l’intervention des agents de la circulation pour mettre fin à l’altercation et éviter que la situation ne dégénère davantage.

Interpellé puis conduit au service de police, le conducteur a été identifié comme N. Dieng, un chauffeur de 19 ans domicilié à Wakhinane-Nimzatt. Lors de son audition sur procès-verbal, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Pour expliquer son comportement, le jeune homme aurait déclaré avoir cru que K. Fall était un faux douanier cherchant à l’intimider. Cette version n’a toutefois pas empêché son placement en garde à vue.

Déféré au parquet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye le mardi 10 novembre, N. Dieng devra répondre de plusieurs chefs d’accusation, notamment violences et voies de fait, destruction de biens appartenant à l’État, mise en danger de la vie d’autrui et injures publiques.