Gueule Tapée : Deux individus interpellés avec 50 grammes de crack

La Brigade de Recherches de Dakar a mené, mercredi 9 septembre 2026, une opération dans le secteur de Gueule Tapée, notamment dans une ruelle communément appelée « Sans Loi ». Deux individus ont été interpellés et 50 grammes de crack saisis lors d’une perquisition.

Dans le cadre de ses missions de lutte contre la criminalité, la Brigade de Recherches de Dakar a mené une opération dans le secteur de Gueule Tapée, une zone faisant l’objet d’une attention particulière des enquêteurs en raison de renseignements relatifs à la circulation de stupéfiants.

L’opération, menée sur la base d’informations recueillies, a permis l’interpellation de deux individus activement recherchés pour leur implication présumée dans la distribution de drogue dure dans plusieurs quartiers de Dakar.

Lors de la perquisition effectuée au domicile de l’un des suspects, les gendarmes ont découvert 50 grammes de crack. Selon les éléments communiqués, le réseau approvisionnait plusieurs points de vente dans la capitale.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la Brigade de Recherches de Dakar pour les besoins de l’enquête.