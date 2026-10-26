Guinaw Rails Sud : Un homme interpellé après le meurtre de son petit frère

Un drame familial s’est produit le 23 octobre 2026 au quartier Mbaye Diaw, à Guinaw Rails Sud. Le commissariat d’arrondissement a interpellé un individu soupçonné d’avoir tué son petit frère, avec lequel il partageait le même domicile.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la police a été alertée vers 21 h 30 après la découverte d’un corps sans vie. Les éléments de la police judiciaire, dépêchés sur les lieux, ont retrouvé la victime allongée devant les toilettes, une serviette enroulée autour du corps et une profonde blessure au niveau du cœur.

D’après les informations recueillies, le drame aurait éclaté lorsque la victime aurait ouvert, par méconnaissance, la porte des toilettes occupées par son grand frère. Une altercation physique aurait alors opposé les deux hommes. Peu après, le suspect présumé serait revenu poignarder son cadet.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux. Une réquisition a également été adressée à l’hôpital afin de déterminer les causes exactes du décès. Le couteau présenté comme l’arme du crime a été saisi par les enquêteurs.

Le suspect a été écroué. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.