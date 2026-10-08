Guinée-Bissau : Le Sénégal appelle à un dialogue pour préserver le processus électoral

Le Gouvernement du Sénégal dit suivre avec une « grande attention » les derniers développements de la situation politique en Guinée-Bissau, notamment les « difficultés signalées dans la préparation des élections générales » initialement prévues le 6 décembre 2026.

Dans un communiqué publié ce 8 octobre par le ministère des Affaires de l’Intégration Africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, le Gouvernement sénégalais dit prendre acte des « déclarations des autorités de transition faisant état de contraintes juridiques, techniques et institutionnelles susceptibles de compromettre le respect du calendrier électoral ».

Le Sénégal réaffirme son attachement à la paix, à la stabilité et au retour rapide à l’ordre constitutionnel en Guinée-Bissau, conformément aux engagements pris dans le cadre du processus de transition et aux principes consacrés par les instruments pertinents de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Le Gouvernement estime que toute modification du calendrier électoral doit s’inscrire dans une « démarche consensuelle, inclusive et transparente », accompagnée de garanties claires concernant l’achèvement de la transition dans les meilleurs délais.

Dans cette perspective, Dakar appelle également à lever les « restrictions sur les activités politiques et civiles », afin de favoriser une préparation plus sereine des consultations électorales et de créer un climat de confiance nécessaire à leur crédibilité.

Le Gouvernement sénégalais invite ainsi les autorités de transition à engager, avec l’ensemble des forces politiques et sociales bissau-guinéennes, un « dialogue constructif » permettant de « convenir des conditions et des modalités d’un retour effectif à l’ordre constitutionnel ».

Il exhorte par ailleurs toutes les parties prenantes, y compris les responsables militaires, à faire preuve de « retenue, de responsabilité et d’un sens élevé de l’intérêt national », afin de préserver la paix civile et d’éviter toute « aggravation des tensions politiques ».

En sa qualité de pays assurant la présidence en exercice de la CEDEAO et de médiateur en Guinée-Bissau, le Sénégal indique qu’il poursuivra, en concertation avec les autres États membres et les partenaires concernés, ses efforts de médiation et de facilitation, dans le respect de la souveraineté de la Guinée-Bissau et des aspirations démocratiques de son peuple.

Le Gouvernement sénégalais réaffirme sa « solidarité fraternelle » avec le peuple bissau-guinéen et sa détermination à contribuer à l’émergence d’une solution politique consensuelle, garante d’une stabilité institutionnelle durable.