Guinée : le passeport de Cellou Dalein Diallo révoqué…l’opposant empêché de se rendre à New York

Le passeport de l’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo aurait été révoqué par les autorités de son pays, l’empêchant de se rendre à New York pour participer à des réunions organisées en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. L’ancien Premier ministre, qui vit en exil depuis 2022, a confirmé l’information à l’AFP.

Selon un communiqué de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo avait effectué les formalités nécessaires et obtenu sa carte d’embarquement pour un vol d’Ethiopian Airlines au départ d’Abidjan à destination de New York.

Après transmission d’une copie de son passeport et de son visa aux autorités américaines, la compagnie aérienne lui aurait toutefois indiqué avoir été informée que le document avait été « révoqué par les autorités émettrices ».

Contacté par l’AFP, l’opposant a confirmé mardi matin cette information. Il a expliqué qu’il devait se rendre à New York pour participer à « plusieurs réunions organisées en marge de l’Assemblée générale des Nations unies ».

Cellou Dalein Diallo affirme par ailleurs avoir été informé, deux mois auparavant, par la police des frontières d’un pays ouest-africain que son passeport guinéen, pourtant valable jusqu’en 2031, avait été révoqué.

« Faute de confirmation de la part des autorités guinéennes, je me suis alors résolu d’utiliser mon passeport guinéen qui portait le visa d’entrée aux USA », a-t-il déclaré.

Dans son communiqué, l’UFDG a exprimé sa « vive indignation » et condamné « avec la dernière énergie cette violation des droits élémentaires de son président ».

Le parti affirme que cette décision intervient après une série de mesures qu’il attribue aux autorités guinéennes. Contactées par l’AFP, les autorités guinéennes n’avaient pas réagi mardi matin aux accusations concernant la révocation du passeport.

Cellou Dalein Diallo est l’une des principales figures de l’opposition guinéenne. Son parti, l’UFDG, a été dissous en mars 2026, avec plusieurs autres formations politiques d’opposition.

Le contexte politique guinéen est marqué depuis 2021 par la prise de pouvoir du général Mamadi Doumbouya, à la suite du renversement du président Alpha Condé.

En décembre 2025, une élection présidentielle a été organisée en Guinée. Cellou Dalein Diallo, qui avait été exclu du fichier électoral, n’a pas pu se présenter.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya, plusieurs partis politiques ont été dissous et les manifestations interdites. Des opposants et autres voix critiques ont également été arrêtés, condamnés ou poussés à l’exil, tandis que certaines personnes sont portées disparues.

L’accès à internet et aux réseaux sociaux a par ailleurs été restreint à plusieurs reprises ces dernières années.

La révocation alléguée du passeport de Cellou Dalein Diallo intervient ainsi dans un contexte politique toujours marqué par de fortes tensions entre les autorités de transition et une partie de l’opposition guinéenne.