Hangar Pèlerin : Les détenteurs de titres dénoncent une impasse foncière et annoncent des actions

Le Collectif des détenteurs de titres du lotissement dit « Hangar Pèlerin » dénonce le blocage persistant de ce dossier foncier et appelle les autorités à trouver une solution définitive. Dans un communiqué, il annonce une série d’actions d’information, de sensibilisation et de mobilisation citoyenne pour attirer l’attention de l’opinion publique nationale et internationale sur la situation des familles concernées.

Le Collectif dit vivre dans l’inquiétude face à l’absence de règlement définitif du dossier, malgré les démarches entreprises auprès des autorités et les engagements annoncés par l’État. Il salue l’attention portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la gouvernance foncière et à la protection des droits des citoyens, tout en demandant des mesures concrètes, un calendrier précis et l’ouverture d’un cadre de concertation avec ses représentants.

Plusieurs correspondances ont été adressées au ministre des Finances et du Budget, les 21 août 2024 et 23 juin 2025, ainsi qu’au président de la République et au directeur des Domaines en juin 2025, rappelle le Collectif. Il souligne également que, lors du Conseil des ministres du 12 mars 2025, la clôture du processus de vérification du site de Hangar Pèlerin avait été annoncée pour fin juin 2025. Toutefois, selon les détenteurs de titres, cette échéance est passée sans qu’une solution définitive soit trouvée, prolongeant ainsi leur attente.

Le Collectif salue par ailleurs la démarche d’Abdou Gningue, ancien directeur des Domaines, présenté comme la seule autorité administrative à avoir reçu ses représentants. Il affirme cependant que les révélations issues de son audition, le vendredi 9 octobre 2026, devant la Commission d’enquête parlementaire sur les défaillances de l’attribution foncière, ont ravivé les inquiétudes des détenteurs de titres, qui craignent de subir les conséquences de pratiques auxquelles ils disent être étrangers.

Les membres du Collectif affirment ne pas être des spéculateurs fonciers, mais des citoyens de bonne foi ayant investi leurs économies, parfois au prix de sacrifices importants ou à travers des prêts, dans l’espoir d’accéder à la propriété. Ils évoquent des économies immobilisées, des engagements financiers toujours pesants et des projets familiaux suspendus à l’issue du dossier. Pour ces familles, l’incertitude prolongée représente, selon le communiqué, une épreuve économique, sociale et morale.

Face à cette situation, le Collectif annonce le lancement prochain d’une série d’actions destinées à interpeller les autorités, à informer l’opinion publique sur les conséquences humaines et financières du blocage et à mobiliser les médias, les organisations de la société civile ainsi que les acteurs engagés dans la défense des droits des citoyens.

Il prévoit également de porter le dossier auprès d’interlocuteurs et d’instances pertinents, au niveau national comme international, dans le respect des voies légales. L’ouverture effective de concertations avec ses représentants et la communication d’un calendrier précis de résolution figurent parmi ses principales demandes.

Le Collectif appelle solennellement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que l’ensemble des autorités compétentes, à engager sans délai les démarches nécessaires au règlement du dossier. Tout en se disant disponible pour un dialogue constructif avec l’État, il estime que l’attente ne peut se prolonger indéfiniment, compte tenu de l’ancienneté du dossier et de l’épuisement des ressources matérielles et morales de nombreux ménages.

Pour les détenteurs de titres du lotissement dit « Hangar Pèlerin », l’enjeu est désormais d’obtenir une issue concrète afin de mettre fin à l’incertitude et de clarifier leur situation foncière.