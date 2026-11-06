Homosexualité à Ziguinchor : Huit ans de prison ferme requis contre «Momo» et Cie

Le procès des douze hommes interpellés en août dernier par la Section de recherches de Ziguinchor s’est tenu jeudi 5 novembre devant le tribunal correctionnel de la ville. À l’issue des débats, le ministère public a requis contre chacun des prévenus huit ans de prison ferme, assortis d’une amende de 5 millions de francs CFA, rapporte le journal Libération.

Face à ces réquisitions, les avocats de la défense ont contesté les faits reprochés à leurs clients et plaidé pour leur relaxe pure et simple. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et devrait rendre son verdict le 10 novembre 2026.

À l’origine de cette affaire, une opération ciblée menée par les gendarmes dans le quartier de Peryssac. Lors de cette intervention, Mamadou Ndoye, surnommé « Momo », un coiffeur connu sur TikTok, avait été interpellé. Selon les informations rapportées par Libération, l’exploitation de son téléphone portable aurait permis de découvrir des vidéos à caractère sexuel le mettant en scène. Au cours de l’enquête, il se serait présenté comme un « Yoss hyper actif » et aurait cité plusieurs personnes présentées comme ses partenaires.

Les investigations avaient ensuite conduit à l’arrestation de onze autres personnes. Les mis en cause exercent différentes activités professionnelles : deux tailleurs, deux commerçants, deux conducteurs de moto Jakarta, un cuisinier, un élève, un étudiant, un vendeur de terrains dans le quartier d’Orange et un infirmier en service à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor.

Selon le journal, les personnes interpellées ont été entendues séparément avant d’être confrontées aux contenus extraits de leurs téléphones, notamment des conversations WhatsApp contenant des échanges et des images à caractère sexuel. Les prévenus auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés au cours de la procédure.

Par ailleurs, cinq d’entre eux auraient été testés positifs au VIH à l’issue d’un dépistage volontaire.

Après les réquisitions du parquet et les plaidoiries de la défense, les douze prévenus devront attendre le 10 novembre prochain pour connaître la décision du tribunal.