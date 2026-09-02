« Ils m’ont humilié » : Aubameyang annonce son retrait de l’équipe du Gabon

TOPSHOT - Gabon's forward #09 Pierre-Emerick Aubameyang scores a goal in front of Mozambique's defender #17 Edson Sitoe during the Africa Cup of Nations (CAN) Group F football match between Gabon and Mozambique at Grand Stadium in Agadir on December 28, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine et meilleur buteur de l’histoire des Panthères du Gabon, a annoncé sa mise en retrait de la sélection nationale. Le joueur de 37 ans dit avoir été « humilié » après son exclusion puis sa réintégration à la suite de l’élimination du Gabon à la CAN 2025.

Pierre-Emerick Aubameyang ne portera plus, pour le moment, le maillot des Panthères du Gabon. Le capitaine de la sélection a annoncé sa mise en retrait de l’équipe nationale, expliquant avoir été profondément marqué par les décisions prises à son encontre après l’échec du Gabon à la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc.

Dans une interview accordée à la télévision mardi, l’ancien joueur de l’OM a exprimé son amertume. « Ils m’ont humilié et sali alors que j’avais joué la CAN en étant blessé », a-t-il dénoncé. Avant d’ajouter : « C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et je préfère m’arrêter là. »

Cette décision intervient après l’élimination du Gabon dès la phase de groupes de la CAN 2025, à l’issue de trois défaites, dont une dernière face à la Côte d’Ivoire (3-2). Après cette élimination, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema avait estimé que « c’est une part de l’identité nationale qui s’en trouve fragilisée ».

Le gouvernement gabonais avait alors décidé de dissoudre le staff technique, de suspendre l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre et de mettre à l’écart Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que Bruno Ecuele Manga.

La mise à l’écart de ces deux cadres expérimentés avait provoqué une vague d’indignation parmi les supporters gabonais. Aubameyang avait lui-même contesté la responsabilité qui lui était attribuée dans les difficultés de la sélection. « Je pense que les problèmes de l’équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis », avait-il réagi.

Le meilleur buteur de l’histoire des Panthères estime aujourd’hui que les événements survenus après la CAN ont été de trop. Son exclusion, suivie de sa réintégration, a finalement conduit le capitaine gabonais à prendre ses distances avec la sélection.

Sur le plan de sa carrière en club, Aubameyang s’est lancé dans un probable dernier défi en Europe après avoir quitté l’OM pour la deuxième fois afin de rejoindre le Deportivo La Corogne, qui retrouve l’élite espagnole après une longue traversée du désert. Le Gabonais a déjà inscrit trois buts avec sa nouvelle équipe.

Son retrait constitue désormais un nouveau défi pour le sélectionneur national Sébastien Migné. Le technicien devra composer avec l’absence de son capitaine alors que les Panthères se préparent pour les prochaines échéances des éliminatoires de la CAN.

Absent de la Coupe du monde 2026, le Gabon aura pour objectif de décrocher sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027.