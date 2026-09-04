Immigration irrégulière : Mouhamadou Makhtar Cissé appelle à agir face au désespoir de la jeunesse

Le ministre sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a appelé à davantage d’action face à l’ampleur de l’immigration irrégulière. Il s’exprimait jeudi 3 septembre lors de la cérémonie marquant la fin du tournage du film « Au-delà des mirages », organisée au Port autonome de Dakar.

Selon le ministre, les « chiffres glaçants » liés à l’immigration clandestine témoignent de l’urgence de trouver des réponses au phénomène. Il estime que les efforts ne doivent pas se limiter à la prévention, mais doivent également permettre d’offrir de véritables perspectives d’avenir à une jeunesse confrontée au désespoir.

« Ces chiffres glaçants nous disent l’urgence d’agir, pas en matière de prévention, mais pour offrir des perspectives d’avenir face au désespoir de notre jeunesse », a déclaré Mouhamadou Makhtar Cissé. Il a également rappelé que le président Bassirou Diomaye Faye n’avait cessé d’alerter sur ce phénomène. « Penser ces drames, c’est panser des solutions de meilleures », a-t-il ajouté.

Le ministre s’est par ailleurs félicité de l’implication des forces de sécurité intérieure dans la sensibilisation contre les dangers de la migration irrégulière à travers le cinéma. Il estime que cette question concerne l’ensemble de la société et nécessite une mobilisation à tous les niveaux.

Le film « Au-delà des mirages », réalisé après trois mois de tournage, représente un investissement de plus de 300 millions de francs CFA. La production a bénéficié d’un cofinancement de l’Union européenne (UE) et du Programme opérationnel conjoint phase II (POC II).

Pour Damien Desquiens, chef de la section politique de la Délégation de l’UE au Sénégal, l’œuvre doit notamment permettre aux candidats à l’immigration irrégulière d’accéder à une information juste et de mieux mesurer les conséquences de leurs choix.

« Le film ouvre une nouvelle étape : montrer que derrière la promesse d’un voyage facile peut se cacher la perte d’une vie humaine », a-t-il déclaré. Il a appelé les autorités à « affronter main dans la main » cette « réalité douloureuse » et ces « départs dangereux », notamment en créant davantage d’opportunités pour les jeunes à la recherche d’un avenir meilleur.

De son côté, le réalisateur Amary Fall explique que le film cherche à déconstruire l’image idéalisée de l’Europe et à mettre en lumière les réalités liées à l’immigration. L’œuvre entend également divertir et sensibiliser afin de contribuer à ouvrir le débat sur le phénomène.

La production a mobilisé une « expertise technique 100% sénégalaise » et réuni des acteurs venus du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.