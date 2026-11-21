Un grave incendie survenu dans un immeuble d’habitation situé sur la Voie de dégagement nord (VDN), à hauteur du supermarché Exclusive, a fait une victime et causé d’importants dégâts matériels. Une femme a perdu la vie, tandis que plus de 20 occupants ont été secourus par les sapeurs-pompiers.

Selon le lieutenant-colonel Sada Dia, commandant du Groupement d’incendie et de secours de Dakar, les secours ont été alertés à 13 h 57. Les soldats du feu sont arrivés sur les lieux quatorze minutes plus tard et ont immédiatement engagé des opérations d’évacuation des occupants des logements en flammes.

« Nous avons pu extraire des appartements en feu plus de 21 personnes. Malheureusement, parmi ces 21 personnes, l’une d’entre elles avait perdu la vie », a déclaré le lieutenant-colonel.

Pour maîtriser le sinistre et porter assistance aux victimes, les sapeurs-pompiers ont mobilisé 29 engins d’incendie et 95 agents, dont 16 officiers. Le SAMU et la Région médicale ont également dépêché des ambulances ainsi qu’un psychologue au sein d’un poste médical avancé, afin d’assurer la prise en charge médicale et psychologique des rescapés.

Les opérations d’extinction et de sécurisation de l’immeuble ont duré 2 heures et 38 minutes. Les équipes de secours ont bénéficié de l’appui des forces de sécurité pour contenir la foule.

La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer l’origine exacte de l’incendie. Le commandant du Groupement d’incendie et de secours de Dakar a, par ailleurs, invité les propriétaires à consulter les services techniques avant toute reprise d’activité dans le bâtiment.