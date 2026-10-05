Inondations à Dakar : fortes perturbations sur le BRT, le TER et le réseau routier

Les intempéries exceptionnelles de ce lundi ont fortement perturbé les infrastructures de transport à Dakar. Sur le réseau SunuBRT, le service fonctionne de manière partielle, avec seule la ligne B1 encore opérationnelle. Elle assure des liaisons restreintes entre Papa Gueye Fall et Sacré-Cœur, ainsi que de Guédiawaye vers Grand-Médine en direction de Petersen.

En raison des importants cumuls d’eau, plusieurs arrêts clés ne sont pas desservis, notamment les stations Cardinal Hyacinthe Thiandoum, Scat Urbam, Khar Yalla, Liberté 6 et Liberté 5.

La situation est également difficile sur le réseau ferroviaire. Le TER enregistre d’importantes perturbations liées aux inondations. Dans le sens Dakar-Diamniadio, les trains ne desservent pas les gares des Beaux Maraîchers et de Pikine Nord (PNR).

Sur le réseau routier, la circulation est également fortement affectée. Sur l’autoroute Dakar-AIBD, le débordement du marigot de Mbao rend le passage des véhicules extrêmement difficile à hauteur de Keur Massar, dans les deux sens de circulation.

Face à cette situation, les autorités recommandent vivement aux usagers d’éviter ce secteur et de privilégier le réseau secondaire en attendant un retour à la normale.