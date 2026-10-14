Inondations : Diomaye préconise la création d’un fonds national de l’assainissement

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a formulé plusieurs recommandations au gouvernement pour renforcer la prévention et la gestion des inondations. Parmi les mesures préconisées figurent la création d’un fonds national de l’assainissement, l’assistance aux familles des victimes et aux populations affectées, ainsi que la réalisation d’un audit technique des dysfonctionnements constatés dans les systèmes d’assainissement.

Lors du Conseil des ministres de ce mardi 13 octobre, le chef de l’État a plaidé pour une « gestion préventive des inondations » et une « redéfinition consensuelle de la politique d’assainissement », selon le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr.

Bassirou Diomaye Faye a notamment recommandé au gouvernement de « procéder sans délai à un audit technique rapide des dysfonctionnements constatés dans la gouvernance des systèmes d’assainissement ». Il a également demandé aux ministres concernés de renforcer le déploiement des mesures logistiques et sanitaires nécessaires pour maintenir au sec les infrastructures et les zones inondées. Le président de la République a, en outre, insisté sur la nécessité d’apporter l’assistance de l’État aux familles des victimes des inondations et aux populations affectées.

Dans le cadre de cette démarche, Bassirou Diomaye Faye a chargé le Premier ministre de veiller à l’actualisation des schémas directeurs d’assainissement des villes et des communes, en mobilisant les structures publiques, les collectivités territoriales et les partenaires concernés.

Le chef de l’État a également demandé que la Stratégie nationale de protection civile et de gestion des risques de catastrophes soit finalisée et validée avant la fin du mois de novembre 2026. Il préconise par ailleurs la relecture et la validation de la Stratégie nationale de prévention et de gestion des inondations.

Parmi les autres orientations annoncées figure la réflexion sur la création d’un fonds national de l’assainissement, que le Premier ministre et les ministres concernés sont appelés à examiner.

Enfin, le président de la République a recommandé au gouvernement de superviser la réalisation des études nécessaires et la mise en œuvre des solutions proposées pour prévenir les inondations. Il souhaite également un repositionnement stratégique de l’assainissement dans les investissements publics.