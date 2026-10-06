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Société

Inondations : Kiiraay exprime sa solidarité aux populations sinistrées

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Kiiraay Les Patriotes Républicains a exprimé sa « profonde compassion » et sa solidarité à l’ensemble des populations affectées par les fortes pluies enregistrées ces derniers jours dans plusieurs localités du pays.

Dans un communiqué de compassion publié ce 5 octobre 2026, le parti adresse ses « condoléances les plus attristées » aux familles endeuillées et assure les personnes sinistrées de sa solidarité et de son soutien dans cette période difficile.

Kiiraay Les Patriotes Républicains appelle également à la solidarité nationale et souhaite un prompt rétablissement aux personnes touchées, tout en adressant ses encouragements et sa « résilience à toutes les familles éprouvées ».

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