Inondations : Le FDR appelle l’État à renforcer l’urgence et à anticiper l’hivernage 2027

Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) s’est prononcé, ce jeudi 8 octobre 2026, sur la situation liée aux inondations enregistrées ces derniers jours au Sénégal, notamment à Dakar.

En conférence de presse, le front s’est incliné devant la mémoire des personnes disparues et a présenté ses condoléances à leurs familles. Il a également exprimé sa solidarité aux populations sinistrées et à l’ensemble des Sénégalais dont les activités quotidiennes sont fortement perturbées par les conséquences des fortes précipitations.

Selon le FDR, les importantes pluies enregistrées au cours de l’hivernage ont provoqué des inondations dans plusieurs localités du pays, entraînant des pertes en vies humaines, d’importants dégâts matériels et de sérieuses difficultés de mobilité.

Face à cette situation, le FDR appelle l’État à prendre, « dans les meilleurs délais », toutes les mesures nécessaires pour permettre un retour rapide à des conditions de vie normales et rétablir la mobilité des populations.

« Cette action revêt une importance particulière à l’approche de la rentrée scolaire, afin que les enfants puissent reprendre le chemin de l’école dans les meilleures conditions possibles de sécurité et de sérénité », a déclaré le coordonnateur du FDR, Modou Diagne Fada.

Au-delà de la gestion de l’urgence, le front plaide pour une meilleure anticipation des inondations. Il estime que les difficultés constatées au cours de cet hivernage doivent permettre de tirer les enseignements nécessaires afin de renforcer les mécanismes de prévention.

Fidèle au principe selon lequel « gouverner, c’est prévoir », le FDR invite ainsi les pouvoirs publics à engager dès à présent une réflexion et des actions en perspective de l’hivernage 2027.

« Il importe, en effet, d’identifier sans délai les insuffisances constatées, d’en tirer les enseignements et de mettre en œuvre des mesures préventives et durables permettant de mieux protéger les populations et de réduire significativement les conséquences des inondations lors des prochaines saisons des pluies », souligne le FDR.