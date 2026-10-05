Inondations : Le Premier ministre déclenche un dispositif d’urgence

Au Sénégal, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a convoqué, ce lundi 5 octobre 2026, une réunion d’urgence consacrée aux conséquences des pluies torrentielles et des inondations survenues durant le week-end, qui ont occasionné au moins cinq décès.

À l’issue de la rencontre, le chef du gouvernement a annoncé le déclenchement du « plan d’urgence régional » afin de maintenir une veille permanente face à l’évolution de la situation. Il a également fait état de « fortes probabilités de pluies pour la semaine en cours (mardi et mercredi) ».

Plusieurs zones sensibles ont par ailleurs été identifiées, notamment au niveau des autoroutes, de Philippe Maguilène Senghor ainsi que dans la zone de Keur Massar, dans la banlieue de Dakar.

Le Premier ministre a également indiqué que les autorités restent attentives aux éventuels impacts des intempéries sur la distribution d’eau et d’électricité. « Nous prendrons les dispositions idoines pour que cette situation soit gérée en amont », a-t-il assuré.

Un comité de veille chargé de suivre l’évolution de la situation devra lui transmettre quotidiennement, à 20 heures, un rapport afin de permettre la prise des mesures appropriées.

Sur le plan financier, Ahmadou Al Aminou Lô a assuré que « les moyens financiers nécessaires » seront dégagés. Il a indiqué avoir donné des instructions au ministère des Finances afin de « libérer les fonds nécessaires pour tout appui ou toute intervention d’urgence ».