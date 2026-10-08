Inondations : Les délégués de quartier de Keur Massar Nord appellent à une solidarité nationale

Dans un communiqué, l’Association des Délégués de quartier de la Commune de Keur Massar Nord demande à l’État un soutien psychologique, social et matériel pour les sinistrés, et réclame des mesures de fond contre les causes des inondations.

Les inondations ne touchent pas que Keur Massar Nord. C’est le message central du communiqué publié le 6 octobre par l’Association des Délégués de quartier de la commune. Tout en reconnaissant que sa commune est « durement éprouvée », l’organisation souligne que le phénomène frappe le pays d’un bout à l’autre, dans les villes comme dans les campagnes, et qu’aucune région ne doit être laissée de côté dans l’élan de solidarité.

L’Association commence par s’adresser aux autres délégués de quartier du pays. Elle leur exprime sa « solidarité fraternelle », en précisant que beaucoup d’entre eux, sinistrés eux-mêmes, restent mobilisés auprès de leurs concitoyens pour les assister.

Elle présente ensuite ses condoléances aux familles endeuillées, où qu’elles se trouvent. Elle cite en particulier les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les familles qui ont perdu leur habitation, leurs biens et leurs moyens de subsistance.

Le texte demande à l’État d’accompagner l’ensemble des populations sinistrées, sur tout le territoire et sans distinction de localité. L’Association réclame trois formes d’aide : un soutien psychologique, pour aider les personnes à surmonter le traumatisme subi ; une assistance sociale, notamment la prise en charge des familles sinistrées et leur relogement dans des conditions dignes ; un appui matériel : secours d’urgence, vivres, produits d’hygiène et moyens de remise en état des habitations.

Une fois l’urgence passée, l’Association souhaite qu’une réponse nationale et durable s’attaque aux causes des inondations. Elle cite l’assainissement, la maîtrise de l’urbanisation et l’aménagement des zones exposées, dans toutes les régions, pour que chaque hivernage ne reproduise pas les mêmes drames.

Elle demande aussi que les délégués de quartier, les acteurs de terrain et les leaders communautaires soient associés à la recherche des solutions et à leur mise en œuvre. Selon elle, ce sont eux qui connaissent le mieux la réalité des quartiers et les attentes des habitants.

L’Association appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à la solidarité, à l’entraide et à la vigilance. Elle rappelle que les délégués de quartier, qu’elle décrit comme des relais naturels entre les citoyens et les pouvoirs publics, restent disponibles dans leurs quartiers pour faciliter le recensement des sinistrés et l’acheminement de l’aide.