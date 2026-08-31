Insultes et menaces de mort : Babacar Fall dépose une plainte à la SR

Le directeur de la rédaction de la RFM (Radio Futurs Médias), Babacar Fall, a déposé une plainte à la Section de recherches de Colobane à la suite des insultes et menaces de mort dont il affirme faire l’objet depuis plusieurs jours. Selon des informations rapportées par plusieurs médias, son avocat devait déposer cette plainte ce lundi matin afin de permettre l’identification des auteurs des messages et appels reçus par le journaliste.

L’affaire trouve son origine dans l’émission « RFM Matin » diffusée le 27 août 2026, au cours de laquelle Babacar Fall recevait Serigne Abou Sy, présenté comme le fils de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. L’entretien a porté notamment sur des déclarations sensibles concernant des tensions internes à la famille Sy, intervenant au lendemain d’une sortie très commentée de Serigne Moustapha Sy lors du Gamou. Cette diffusion a suscité une vive polémique et la réaction de la Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM), qui a contesté certains propos tenus lors de l’émission.

Dès le lendemain, Babacar Fall a dénoncé publiquement sur son statut WhatsApp être la cible d’une vague d’insultes et de menaces de mort, appelant à la fin de ces attaques . Le journaliste affirme avoir reçu plusieurs messages et appels, aussi bien sur WhatsApp que par téléphone, une escalade qui a conduit la rédaction de la RFM à porter l’affaire devant la justice.

Le différend s’est également cristallisé autour d’une demande de droit de réponse formulée par un responsable de la Dahira après l’émission, que Babacar Fall dit avoir jugée non fondée. Une position contestée en retour par la (DMWM), qui a publié son propre communiqué.

La situation a suscité de nombreuses réactions dans le milieu de la presse sénégalaise. Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les Médias (CORED) a publié un communiqué le 28 août condamnant fermement les insultes, intimidations et menaces de mort proférées à l’encontre de l’animateur de l’émission , tout en appelant les autorités à assurer sa sécurité. Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) a également condamné les menaces et exigé que toute la lumière soit faite sur l’origine de ces menaces, avec des poursuites judiciaires contre leurs auteurs .

À ce stade, l’enquête ouverte à la suite de la plainte devra permettre d’identifier les auteurs des messages incriminés.