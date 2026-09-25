Intempéries à Dakar : Des bateaux déroutés s’échouent à Hann et Bel-Air

Sept navires ont été déroutés à la suite des violentes intempéries ayant frappé la presqu’île de Dakar. Ces embarcations, qui se trouvaient au mouillage au large ou en transit dans les eaux internationales, ont été balayées par la houle et les fortes rafales de

​Cet événement survient dans un contexte de dégradation marquée des conditions météorologiques marines, incitant les services compétents à renforcer les consignes de prudence. La présence de ces navires échoués suscite de vives inquiétudes auprès des riverains et des professionnels de la mer, confrontés directement aux conséquences de ces coups de tabac.

​L’échouage simultané de ces sept bâtiments témoigne de la violence des perturbations climatiques qui touchent actuellement la côte sénégalaise. Face à la persistance de cette houle dangereuse, les autorités réitèrent leurs appels à une vigilance maximale pour l’ensemble des usagers de la mer et des usagers du littoral.

Source : Seneweb