Intempéries : Plusieurs sites de débarquement endommagés sur le littoral sénégalais

Le ministère des Pêches et de l’Économie maritime fait état de dégâts importants sur plusieurs sites de débarquement du littoral sénégalais, après les fortes pluies et rafales de vent qui frappent la côte depuis le 24 septembre 2026.

Selon un communiqué daté du 25 septembre, une dizaine de bateaux se sont échoués entre Yarakh et la plage de Monaco, tandis que plusieurs pirogues ont été endommagées.

La ministre Amy Mara Dièye a exprimé sa solidarité aux pêcheurs ainsi qu’à l’ensemble des familles affectées par ces intempéries.

Le ministère indique que ses services, en coordination avec les autorités locales et les représentants des professionnels du secteur, sont mobilisés afin d’établir rapidement un état des lieux précis des dégâts. Cette évaluation doit permettre d’identifier les mesures d’accompagnement ainsi que les interventions jugées prioritaires.

Au-delà de la réponse d’urgence, le département ministériel annonce une concertation avec les acteurs concernés sur la réduction de la vulnérabilité des sites de débarquement exposés à la houle et à l’avancée de la mer. Cette réflexion pourrait déboucher sur l’aménagement de nouveaux espaces d’accostage plus sûrs.

Dans l’attente d’une accalmie météorologique, le ministère appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence, en les invitant à suivre les bulletins météo et à respecter les consignes des autorités compétentes.

Le département réaffirme enfin sa mobilisation aux côtés des professionnels de la mer et des communautés affectées.