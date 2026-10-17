Jaxaay : Un homme de 64 ans arrêté pour des injures visant la police sur TikTok

La police de Jaxaay a interpellé A. L. Guèye, un ingénieur mécanicien de 64 ans, titulaire du compte TikTok « Nunga3 ». Il a été placé en garde à vue pour injures sur les réseaux sociaux, après avis du procureur Saliou Dicko, selon Seneweb.

D’après les informations rapportées par le média, les enquêteurs avaient relevé, depuis plusieurs mois, des publications sur le compte « Nunga3 » visant régulièrement le commissariat d’arrondissement de Jaxaay et son commissaire. Ces publications auraient débuté en 2023.

Parmi les contenus relevés figurent des propos injurieux à l’encontre du commissaire ainsi que des messages dans lesquels l’auteur affirme qu’aucun responsable de police ne peut lui imposer de jouer au PMU. Il demande également aux policiers de Jaxaay de cesser ce qu’il présente comme des intimidations et des menaces à son encontre. Selon Seneweb, ces allégations ne sont, à ce stade, étayées par aucun élément de preuve mentionné dans les informations rapportées.

Le mis en cause, qui réside à l’Unité 17 de Jaxaay, a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure engagée pour injures sur les réseaux sociaux.

Le média rapporte également que certains proches de l’interpellé affirment qu’il ne jouirait pas de toutes ses facultés, sans qu’aucun dossier médical ne soit présenté pour étayer cette déclaration. Par ailleurs, Seneweb indique avoir constaté que le titulaire du compte s’en prenait également à l’Alliance pour la République (APR) dans certaines de ses publications.