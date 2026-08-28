Jaxaay : un homme interpellé pour détournement de mineure et viols répétitifs sur une fille de 13 ans

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay a procédé à l’interpellation d’un individu pour détournement de mineur et viols répétitifs sur une fille de 13 ans.

Selon la Police nationale, l’enquête a débuté le 6 août dernier, lorsque le père de la victime a déposé une lettre de plainte auprès des autorités pour signaler la disparition de sa fille.

D’après la source, le plaignant avait constaté l’absence de son enfant après que des voisins lui eurent indiqué que celle-ci avait été emmenée par le suspect. L’adolescente est finalement rentrée au domicile familial le lendemain, avant d’être conduite par la suite au poste de police.

Entendue sur procès-verbal devant ses parents, la victime de 13 ans a déclaré être en relation amoureuse avec le mis en cause depuis plus de cinq mois. Elle a ajouté avoir eu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec celui-ci, rapporte la Police.

Poursuivant, elle a déclaré que le jour où ses parents la cherchaient, elle se trouvait avec le mis en cause à Darou Thioub dans une chambre que ce dernier a loué et où ils ont passé la nuit ensemble. C’est ainsi qu’une mission de recherche a été menée et a abouti à l’interpellation et la conduite au service du mis en cause.

Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, il les a tous reconnus. Il a déclaré en outre être en relation avec la fille depuis des mois et qu’il a eu à maintes fois des rapports sexuels avec elle. Le mis en cause a été conduit au parquet et l’enquête se poursuit.